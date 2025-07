Az első szponzor, amely kifarol Majka mögül

A One Magyarország hivatalosan is lezárja márkanagyköveti együttműködését Majkával – ezt a kreatív.hu szerkesztőségéhez eljuttatott közleményben jelentette be a vállalat.

Majkát egy mikrofonnal főbe lövik a debreceni Campus Fesztivál színpadján

Fotó: YouTube/Képernyőfotó

A döntés hátterében nemcsak Majka Campus Fesztiválon bemutatott, a közlemény szerint „erőszakos színpadi produkciója”, hanem „az elmúlt időszakban tett közéleti megnyilvánulásai” is szerepet játszottak.

Az üzleti döntés hátterében az énekes-előadóművész Campus Fesztiválon bemutatott erőszakos színpadi produkciója, valamint az elmúlt időszakban tett közéleti megnyilvánulásai állnak. Mindezek ellentétesek a 4iG Csoport alapértékeivel és szerződésben megfogalmazott elvárásaival, valamint éles ellentétben állnak a One márka által képviselt értékekkel”

– áll a közleményben.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a One Magyarország „elkötelezett a politikai és világnézeti semlegesség, valamint a társadalmi sokszínűség tiszteletben tartása mellett”, ugyanakkor a vállalat kiemelte, hogy:

…egy országos, 4 millió ügyféllel rendelkező vállalat felelőssége, hogy távol tartsa magát mindennemű politikai megnyilvánulástól és elutasítson minden a társadalmat megosztó, erőszakos vagy erőszakra buzdító szélsőséges magatartást, amelyek semmilyen módon nem egyeztethetőek össze a társaság szellemiségével.”

A One a közleménye szerint kiáll a szólásszabadság és az alkotói szabadság mellett, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy márkanagykövetei olyan értékeket képviseljenek, amelyek összhangban vannak a cég filozófiájával. A döntés egyértelmű jelzés a cég részéről: politikai vagy megosztó szereplőkkel nem kívánnak hosszú távú kapcsolatot fenntartani.



Mit tett Majka a Campus Fesztiválon?

A One döntését kiváltó esemény a debreceni Campus Fesztiválon történt, ahol Majka egy erőszakos politikai töltetű megnyilvánulást mutatott be a színpadon, azzal, hogy a koncertje végén úgymond szimbolikusan eljátszatta a főbelövését az egyik zeneszámában szereplő képzeletbeli miniszterelnöknek. A politikai gyilkosság színpadra vitele politikai oldaltól függetlenül óriási tiltakozást váltott ki Magyarországon. A One döntése jól példázza, hogy a véleményszabadság és a márkaimázs összehangolása komoly kihívások elé állítja a cégeket.