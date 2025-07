A zsírleszívás és a luxusvilla miatt is nyomoznak, nagy bajban van Ruszin-Szendi Romulusz

Budai Gyula a Facebook-oldalán közzétett videóban arról beszélt: a július 8-án tett feljelentése alapján Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök luxusvilla-botránya kapcsán hivatali visszaélés bűncselekménye miatt rendeltek el nyomozást. Az ügyben korábban Tényi István is tett feljelentést, méghozzá hűtlen kezelés miatt az ügyészségnél.

A Magyar Nemzet emlékeztet, Budai Gyula azt követően fordult a hatósághoz, hogy nyilvánosságra került a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése Ruszin-Szendi villabotrányáról.

A Kehi egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a volt vezérkari főnök számára kialakított dunakeszi szolgálati ingatlan kapcsán.

A jelentés szerint Ruszin-Szendi prémium kategóriás és egyedi berendezési tárgyakat vásároltatott közpénzre, amelyek egy átlagos szolgálati lakásban indokolatlanok, kirívóan drágák, önmagukban is több milliós tételek. Az ingatlant a HM EI Zrt. 2022 márciusában 235 millió forintért vásárolta meg Ruszin-Szendi Romulusz kérésére, majd a volt vezérkari főnök igényeire további 652,5 millió forintértékben hajtottak végre azon beruházásokat.

Kehi jelentéséből kiderült, hogy az ingatlan fejlesztésével a teljes bekerülési költsége 896,9 millió forint lett, amelyhez még bruttó 132,2 millió forint értékű ingóságok beszerzése társult.

Azt is megállapították, hogy a beszerzések jelentős része nem a szolgálati lakás alapvető funkcióját szolgálta, hanem Ruszin-Szendi és felesége személyes kényelmét, egyedi igényeit elégítette ki. Budai szerint megállapítható, hogy Magyar Péter honvédelmi tanácsadója hivatali helyzetével visszaélve olyan vásárlásokra adott utasítást, amelyek indokolatlanok és pazarlók voltak.

Nem ez az egyetlen botrány, amiért Ruszin-Szendi a hatóságok látókörébe került, Budai Gyula szerdán jelentette be, hogy a napokban szintén nyomozást rendeltek el szolgálati visszaélés gyanújával a volt vezérkari főnök zsírleszívásának ügyében. A kormánypárti politikus akkor és most is figyelmeztette Magyar Pétert, hogy indul az út a börtönbe program, utalva ezzel a Tisza Párt elnökének sokat hangoztatott fenyegetőzésére a kormánypártokkal szemben.