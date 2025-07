Gyilkosságra készült a terhes nőre támadó ámokfutó

2023 novemberében egy férfi odalépett egy számára teljesen ismeretlen párhoz az utcán. Pénzt követelt tőlük, majd hirtelen meglökte a kezében 4 éves gyermekét tartó, láthatóan terhes nőt - írta meg a Kisalföld. A nő párja közéjük állt, ami után a két férfi összeverekedett és mindketten a földre kerültek. Végül az ámokfutó feladta és elmenekült.

Hét évet kapott a késelő ámokfutó, aki gyilkosságra készült Esztergomban (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Pár hónappal később,

2024 áprilisában a férfi elhatározta, hogy megöl valakit.

Egy 21,5 cm-es késsel sétálgatott Esztergom utcáin, áldozatra vadászott.

Amikor megtalálta, odalépett hozzá és kétszer a nyakába szúrt.

Mivel áldozata védekezésképpen felemelte a kezét, az arca mellett azt is megvágta az ámokfutó, aki csak azzal nem számolt, hogy megláthatják, mit tesz. A megkéselt ember szerencséjére többen is voltak a közelben. A késelő rájött, hogy ez így nem lesz egyszerű, úgyhogy inkább elszaladt. A kiszemelt áldozat 8 napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszta az elképesztő történetet.

A Tatabányai Törvényszék a férfit emberölés kísérlete és garázdaság miatt 7 év börtönbüntetésre ítélte

és 7 évre a közügyektől is eltiltotta azzal együtt, hogy kikötötte, feltételesen nem szabadon bocsátható. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a Győri Fellebbviteli Főügyészség a helybenhagyását kérte, a férfi viszont enyhébb ítéletért fellebbezett. Így került az ügy a Győri Ítélőtáblára, ahol hamarosan folytatódik az ámokfutó pere.

