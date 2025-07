Nem fogja kitalálni, hány növényt ültettek idén az arborétumba

A 2025-ös esztendőt a Pannonhalmi Főapátság a KERT évének nyilvánította, így nem csupán programjaik, de hitük és szemléletük is e fogalom köré szerveződött. A szerzetesközösség a teremtett világ megóvása jegyében idén nagyszabású fejlesztésekbe kezdett az arborétum és a gyógynövénykert területén – több ezer növénnyel, új spirituális útvonalakkal és a történelmi épületek megújításával – írja a Kisalföld.

Több mint kétezer új növényt telepítettek a pannonhalmi arborétumba – a természet és a lélek közös tere lett

Fotó: Csapó Balázs

Lélek és természet találkozása az arborétumban

Az arborétumban 87 új fát, 61 tűlevelű örökzöldet, 490 lomblevelű díszcserjét, 613 lombhullató cserjét és 350 lágyszárú évelő növényt ültettek el. A Barokk pavilon új zsindelyt kapott, a kis tó környéke is megújult, és meditációs tanösvényeket is kialakítottak. Mindez nemcsak a természet szépségét hangsúlyozza, hanem a bencés lelkiség évszázados örökségét is – hangsúlyozta Hortobágyi T. Cirill főapát.

A kert története egészen 1802-ig nyúlik vissza, amikor a rend a tanítás feladatát kapta, így a kert a természettudományos oktatás színtere lett. Azóta is a tudás, a hit és a természet hármas egységét testesíti meg – fogalmazott Nagy István agrárminiszter a bejáráson.