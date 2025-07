A kártyaasztal lett az asztalos végzete

Egy győri házaspár ellen emelt vádat a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség, miután több mint 30 ember megtévesztésével mintegy 54 millió forintot csaltak ki megrendelőiktől. Az ügyészség szerint a pár szándékosan épített fel egy csalásokra szakosodott asztalos vállalkozást, miközben valójában soha nem állt szándékukban a megrendelt munkákat elvégezni – írja a Kisalfold.hu.

A házaspár asztalos vállalkozása csak a látszat volt

Fotó: Shutterstock

A 31 éves férfi 2019-ben alapított egy asztalos vállalkozást, annak ellenére, hogy semmilyen hivatalos képesítése nem volt hozzá. A cég adminisztratív ügyeit a felesége intézte, ő tartotta a kapcsolatot az ügyfelekkel is. Kezdetben még valóban dolgoztak, de a férfi súlyos szerencsejáték-függősége és felelőtlen pénzkezelése miatt a cég hamar nehéz anyagi helyzetbe került.

Asztalos cégen keresztül csaltak ki tízmilliókat

2021-ben elhatározták, hogy csalással próbálnak pénzhez jutni. Egy új céget hoztak létre, ahol továbbra is asztalosmunkákat hirdettek, de ezekre a megrendelésekre már nem állt szándékukban reagálni. A feleség árajánlatokat küldött, szerződéseket kötött, a férfi pedig vállalta a munkák elvégzését, papíron.

A valóságban azonban csak elenyésző esetben végeztek el bármilyen munkát, az előlegként kapott pénzeket pedig saját céljaikra költötték, például szerencsejátékra vagy megélhetésre.

A csalók gyakran hitegették az ügyfeleket, kifogásokkal halogatták a munkák megkezdését, végül pedig eltűntek és elérhetetlenné váltak. A nyomozás során 31 sértett jelentkezett, akiktől összesen 54 millió forintot csaltak ki.

Az ügyészség a párt minősített csalás és sikkasztás bűntettével vádolja. Akár hét és fél év börtönbüntetést is kiszabhat rájuk a bíróság. Az ügy tárgyalását a Győri Járásbíróság fogja lefolytatni.

Csaló tetőfedők is vadásznak áldozataikra, akik felajánlják szolgáltatásaikat, neki is kezdenek a munkának, de nem fejezik be. Leginkább a gyanútlan idősekre utaznak.