Azahriah több millió magyart sértett vérig – a szponzoroknak ez belefér

Sem az Azahriah-film plakátján támogatóként feltűnő CineSuper Kft., sem a cég ügyvezető igazgatója nem válaszolt a Magyar Nemzet kérdéseire, amiből arra lehet következtetni, hogy számukra nem fontos a kérdés, tehát nekik nem számít kétmilliónál is több potenciális ügyfél mentálisan visszamaradott véglénynek nevezése – számolt be róla a lap.

Baukó Attila, vagyis Azahriah több millió embert sértett meg.

Emlékezetes, Baukó Attila, vagyis Azahriah egy fideszeseket sértő szöveget osztott meg múlt héten, amelyben értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek nevezte őket. Az előadó aztán hamar rájöhetett, hogy a közönsége jelentős részét is vérig sértette, így törölte a sértő szöveget, és végül kénytelen-kelletlen elnézést kért, még ha csak a maga módján is.

Kérdés Azahriah szponzoraihoz

Ha a 2024-es EP-választásokat vesszük alapul, több mint kétmillió magyar embert nevezett mentálisan visszamaradottnak az előadó. A Magyar Nemzetnél korábban már megkeresték azokat a cégeket, amelyek az előadó támogatóiként tűntek fel a koncertjein, illetve a róla készült film plakátján, hogy fejtsék ki véleményüket a zenész gondolatmenetéről. Válasz híján a cégvezetőknek is írtak.

Arra voltak kíváncsiak, hogy