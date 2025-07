Meglepő dolog derült ki Bajnai Gordonról és Tarr Zoltánról

A Tényellenőr arra hívja fel a figyelmet, hogy egy érdekes politikai összefüggésre derült fény akkor, amikor is Bajnai Gordon volt miniszterelnök és Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke ugyanazon a napon szerepeltek a GLOBSEC nemzetközi biztonságpolitikai fórumon. A konferencia a világ egyik legismertebb olyan atlantista, globalista, balliberális szervezeti találkozója, amelyben Bajnai Gordon és Korányi Dávid is fontos pozíciókat tölt be. Mint ismeretes, Korányi az Action for Democracy vezetőjeként a 2022-es magyarországi választások külföldi kampányfinanszírozási ügyében kiemelt kulcsszerepet játszott.

Bajnai Gordon és Tarr Zoltán ugyanazt a külföldi érdekeket megvalósító globalista nemzetközi világot szolgálja.

Tarr Zoltán előadása a populizmus, a politikai retorika és a közösségi média politikai használata köré épült, miközben Bajnai Gordon Ukrajna a katonai támogatások növelésének szükségessége mellett érvelt. A két politikus fellépése nem véletlenszerű, különösen annak fényében, hogy Tarr alapítványához, a „Legyél a változás" Egyesülethez is kötődik az a cég (Estratos Digital), amely korábban DatAdat néven Bajnai Gordon érdekeltségeként működött, és amely a 2022-es ellenzéki kampányt kiszolgálta.

A GLOBSEC konferenciája a globalista hálózat találkozóhelye, ahol idén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is felszólalt, valamint több, Ukrajnához és a Soros-hálózathoz köthető szereplő is meghívást kapott. A Tényellenőr beszámolója alapján az Estratos Digital közel félmilliárd forintos támogatást kapott Korányi Dávid amerikai szervezetétől, az Action for Democracy-tól — ugyanattól a szervezettől, amely korábban Márki-Zay Péter választási kampányát is finanszírozta.

A Tényellenőr szerint a rendezvényen történtek újabb bizonyítékai annak, hogy a 2022-es választási kampányban felbukkant globalista háttérszereplők és szervezetek továbbra is aktívan jelen vannak a magyar politikában, most éppen a Tisza Párt környékén.