Ha így folytatódik, átsétálhatunk a Balatonon vagy a Velencei-tavon

A strandokon, a Balaton vagy a Velencei-tó partján ki lehet bírni a kánikulát, ám az már baj, hogy az elmúlt hetekben alig hullott csapadék, miközben a hőmérséklet egyre közelebb kerül a 40 Celsius-fokhoz. A folyók és tavak vízszintje jelentősen csökkent, és ez komoly probléma.

A Balaton vízszintje is drámaian apad - Fotó: Szekáry Zsuzsanna / travelo.hu

A Balaton és a Velencei-tó esetében is voltak már hasonló gondok: mindkettő vízszintje jelentősen csökkent, és történelmük során többször is kiszáradt – emlékeztet a veol.hu. Akkor azonban még nem szabályozták lefolyásukat zsiliprendszerek. A Sió-csatorna építésének munkálatairól lapunk is írt a közelmúltban. A tavak vízháztartása különösen érzékeny, mivel vízgyűjtő területük viszonylag kicsi, így az éven belüli szélsőségek is nagyobb hatással vannak rájuk.

Hidrológiai aszály

Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője az InfoRádióban elmondta: egyre gyakrabban fordulnak elő tartós aszályos időszakok, ráadásul ezek nemcsak meteorológiai, hanem hidrológiai aszályt is jelentenek, vagyis nemcsak az eső hiányzik, hanem a folyók és tavak vízhozama is kifejezetten alacsony.

Ez a kettő együtt súlyos következményekkel jár, hiszen akkor is hiányzik a víz, amikor a legnagyobb szükség lenne a pótlására.

A hőmérséklet emelkedése, az intenzívebb párolgás és az egyre kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együtt idézi elő a jelenlegi helyzetet – és szakemberek szerint a jövőben sem számíthatunk jobb kilátásokra. Ha nem lesz enyhülés és nem jön az eső, akkor előfordulhat, hogy átsétálhatunk a Balatonon vagy a Velencei-tavon.