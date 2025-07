Audis okozott láncbalesetet az M1-es autópályán - videó

Száguldozó Audis okozott felfordulást az M1-es autópályán. A balesetről készült videót a BpiAutósok egyik olvasója tette közzé, amit a Vaol.hu is megosztott. A négy autóban tízen utaztak, köztük volt három gyerek.

Balesetet okozott egy száguldozó Audis az M1-en Fotó: Illusztráció (MW)

– 2025. július 12-én az M1 autópályán Budapest felé mindkét sáv telített volt, a belső sávban haladtunk. Mi egy barna Suzuki S-Crossban ültünk, előttünk egy belga Volkswagen, mögöttünk egy német Audi. A 116-os kilométerkő közelében hirtelen egy fantom torlódás alakult ki. A belső sáv gyorsan leállt, vészfékezni kellett. Valószínűleg sikerült volna a megállási művelet, ha az Audi mögött nem jön eszeveszett sebességgel egy magyar Audi A6-os. Kb. 50 méter fékút után úgy meglökte hátulról a mögöttünk haladó Audit, hogy az megpördült, és bennünket jobbról kikerülve merőlegesen az előttünk haladó Volkswagen oldalába ütközött. Azután még mindig akkora sebessége volt, hogy belénk csapódva bennünket is letarolt hátulról – írja az olvasó, aki maga is a láncbaleset elszenvedője volt. A két Audit trélerrel szállították el, és a Wolkswagen, valamint az a Suzuki, amelyben a videófelvételeket is közzétevő olvasó ült, a rendőrségi helyszínelés után folytatni tudta az útját.

A balesetről készült videót ide kattintva tudja megtekinteni.

