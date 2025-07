Balogh Edina bikinis fotója olyan, amit nem felejtesz el egyhamar

Balogh Edina legújabb bejegyzése igazi forróságot hozott a nyárba: bikiniben mutatta meg elképesztően karcsú alakját a Balaton partjáról. A színésznő laza, természetes stílusban pózolt, mégis talán minden idők legszexibb fotója született róla – és mindezt 41 évesen! A kommentelők sem fukarkodtak a dicséretekkel: volt, aki egyenesen Magyarország legcsinosabb színésznőjének nevezte, más csak ennyit írt: „Azta!”

Balogh Edina

Fotó: Instagram / Balogh Edina

Balogh Edina bikinis fotója felrobbantotta a netet

A színésznő most is bizonyította, hogy kortalan szépség, és sokak számára maga az inspiráció – írja a Bors. A poszt mellé nem írt hosszú magyarázatot, csupán a helyszínt jelölte meg – a rajongóknak ennyi is elég volt, hogy záporozzanak a lájkok és a kommentek.