Itt a megoldás, hogy ne nyelje el a bankkártyát az ATM

Egy békéscsabai bankautomatánál elnyelt bankkártya esete kapcsán többen is felhívták a figyelmet egy korszerű megoldásra: az érintéses, NFC-alapú ATM-használatra.

Már elég csak az ATM-hez érinteni a bankkártyát

Fotó: Hans Lucas via AFP

Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a kártyát vagy digitális eszközt (pl. telefont, okosórát) ne kelljen behelyezni az automatába – elég csak hozzáérinteni az erre kijelölt részhez, majd megadni a PIN-kódot – írja a Beol.

Az MBH Bank csak saját kibocsátású kártyával biztosítja ezt a lehetőséget, digitálisan regisztrált kártyával is működik. Az OTP-nél már több ATM támogatja az érintéses használatot, mellyel nemcsak készpénz vehető fel, hanem befizetés és mobilfeltöltés is lehetséges. Az Erste Bank hangsúlyozza, hogy ez a módszer gyorsabb és biztonságosabb, és kizárja, hogy a kártya bent maradjon az automatában. A K&H Bank minden ATM-jénél elérhető az NFC-funkció, így akár teljesen kártya nélkül, okostelefonnal is használhatók az automaták.

Az érintéses ATM-használat tehát kényelmesebb, gyorsabb és biztonságosabb megoldás – érdemes áttérni rá, ha a bankunk támogatja.