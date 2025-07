Külföldre menekült családjával a Barátok közt sztárja

A Barátok közt sztárja elárulta, hogy ezúttal nem egy távoli szigetre utaztak, hanem felesége javaslatára Bulgária felé vették az irányt. Bár korábban voltak fenntartásai az úti céllal kapcsolatban, a valóság felülmúlta az elvárásokat: elkerülték a tömeget, csodálatos szállodában laktak, és tökéletesen alkalmas volt a hely a kisgyermekes család számára.

A Barátok közt sztárja, Németh Kristóf családjával a Naposparton töltötte pihentető, mégis aktív nyaralását.

Fotó: Instagram

Barátok közt sztárja Bulgáriában kapcsolódott ki

„Zita jó szeme segített a választásban. A Napospart igazán pazar volt, gyerekbarát környezetben, ahol mindannyian élvezni tudtuk a pihenést” – mesélte a színész.

A tizenegy napos nyaralás alatt nemcsak a gyerekek kaptak élményekkel teli programokat, hanem Kristóf és felesége is szakított időt egymásra – írja a Bors cikke. Reggelente játszótér, medencézés és tengerparti séta várta őket, estére pedig, amikor a fiúk elfáradtak, romantikus beszélgetések és egy pohár pezsgő mellett pihenhettek meg.

Az apák napját is a nyaralás alatt ünnepelték: a színész kényeztető programot kapott családjától, amit később viszonozott is, hogy felesége is kipihenhesse magát.