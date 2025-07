Ő lehet az ukránok kedvenc magyar médiamunkása?

Mindez tehát alátámaszthatja Sas Zoltán, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának jobbikos elnökének pár nappal ezelőtti bejelentését is. Mint az Origo is megírta, a politikus a testület a július 2-i ülésén tájékoztatást kapott a nemzetbiztonsági szolgálatoktól arról, hogy a feltáró munka eredményeként sikerült alaposan megismerni az ukrán hálózat törekvéseit és a befolyásolt személyek körét is.