Betörő ugrott a rendőr a karjába menekülés közben

Egy férfi próbált meg betörni egy csemegeüzletbe Gyulán a kora hajnali órákban. Július 23-án éjjel fűrészelő hangokra ébredt fel az egyik szomszéd, aki azonnal értesítette a rendőrséget. A zaj a közeli pékség felől érkezett, ahol egy betörő próbált bejutni az épületbe – írja a Beol.hu.

A betörő hiába próbált menekülni, rendőr fogadta a kerítés túloldalán

Fotó: police.hu

A rendőrök gyorsan a helyszínre értek, és több irányból közelítették meg az épületet, mivel feltételezték, hogy a tettes megpróbálhat elmenekülni. Egy sötét ruhás férfi a szomszédos udvaron keresztül próbált meglépni, de ahogy átugrott egy kerítésen, épp egy rendőr karjába zuhant. Menekülésre nem volt esélye.

A 38 éves békéscsabai férfi megkezdte az üzlet oldalfalának bontását, de bejutni nem tudott. A rendőrkapitányságon a férfi további hat betörést is beismert, amelyeket az elmúlt két hónapban követett el.

A betörő több tettét ismerte be

Elmondása szerint május 10-én egy békéscsabai fagyizóba tört be, majd egy zöldségeshez. Később egy kocsmát és egy gyulai italozót is kifosztott, ezekről a helyekről pénzt és italokat vitt el. Volt, ahol csak néhány ezer forintot talált, máshonnan közel 200 ezer forintnyi értéket vitt el. Két olyan betörést is beismert, amelyről a sértettek nem tettek feljelentést.

A Gyulai Rendőrkapitányság nyomozói őrizetbe vették, és elkövetett lopás bűntette miatt eljárást indítottak ellene.

Egyre nagyobb számban jelennek meg lopásról szóló eseteket. Nemrég egy betörő a zsákmányt hátrahagyva a menekült el és csak pár üveg itallal távozott.