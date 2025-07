Nem mindegy, milyen a kerítése – új szabályok, bírság és bontás is lehet a vége

Az év elején hatályba lépett jogszabály kimondja, hogy a kerítés nem lehet teljesen tömör, magassága nem haladhatja meg a 2 métert, és csak a járdaszint fölött lehet szögesdrótot vagy hasonló veszélyes elemet elhelyezni. Ráadásul ha a kerítés közterület határán áll, akkor teljes egészében a saját telken kell lennie, különben eljárás és bírság várhat a tulajdonosra. A helyi építési szabályzatok még pontosabb előírásokat is rögzíthetnek, például a kerítés áttörtségét, a homlokzat vagy a tetőzet színét – írja a Sonline.

Az új szabályok szerint a kerítés áttört és legfeljebb 2 méter magas lehet – különben bírságot kaphatsz, sőt bontásra is kötelezhetnek.

Bírság is lehet a vége, ha nem figyelünk a kerítés szabályaira

Poór Gyula, Kőröshegy polgármestere szerint a kerítésnek áttörtnek, részben átláthatónak kell lennie – várfalat építeni tilos. Ha a kerítés hiányzik vagy nem felel meg a szabályoknak, a szomszéd birtokra átszökő állatoktól kezdve a bontási kötelezettségig sokféle probléma adódhat. Szabó Péter, Szentgáloskér polgármestere kiemelte: aki megszegi az előírásokat, jogi következményekkel is szembenézhet.

Korábban is voltak helyi viták a telekhatárokról és a kerítések miatt, de most országosan is egységesebb előírások léptek életbe, amelyek mindenkit érintenek.