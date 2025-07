Bizarr: felnyílt egy sír a hajdúszoboszlói temetőben

Autóval nem lehet behajtani most a hajdúszoboszlói temetőbe és gyalog is csak saját felelősségre. Elég bizarr, még egy sír is felnyílt a viharban.

A hajdúszoboszlói temetőben lévő, felnyílt sír látványa sokkoló. A bizarr eseményt is az a hatalmas vihar okozta, amely hétfőn végigsöpört az országon – írta meg a HAON. Bizarr látványt nyújt a hajdúszoboszlói temető, ahol felnyílt egy sír, fotó: Tóth Imre/HAON Egészen bizarr látványt nyújt most az egész temető Akkora vihar tombolt július 7-én, hogy gyökerestől tépte ki a sírok között magasodó, hatalmas fákat a fürdővárosban. Amelyik nem fordult ki a földből, az kettétört. A fák sok síremlékben tettek kárt. Fejköveket döntöttek le, fedlapokat törtek el. A természeti katasztrófa maradványai pedig még most is eltorlaszolják az utakat. Egyelőre azon dolgoznak szakemberek, hogy elhárítsák a balesetveszélyt és újra járhatóvá tegyék a temetőt az autósok számára. Az kértem a közösségi médián a temetőlátogatóktól, ha tehetik, ne menjenek ki a temetőbe a saját biztonságuk érdekében. Gépkocsival pedig egyáltalán nem lehet most behajtani – közölte Nyéki István, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, aki megerősítette, hogy gyalog is veszélyes a temetőben tartózkodni. Vannak olyan letört ágak, amelyek még a fák törzsén vannak, de lezuhanhatnak, ha jön egy komolyabb szél. A Hajdú-Bihar vármegyei fürdőváros polgármestere a megyei hírportálnak arról számolt be, hogy szinte nincs olyan utca, ahol nem dőlt volna ki fa, nem szakadt volna le vezeték, ahol ne szűnt volna meg az áramszolgáltatás és ne rongálódtak volna meg autók, épületek a nagy viharban. A Penny Market tetejét levitte a szél, a fürdő pedig kedden ki sem nyit, mert még tart a kárfelszámolás. Országszerte nagy a baj Kedd hajnalig 2932 viharkárt számoltak fel az országban a Katasztrófavédelem tűzoltóegységei, valamint az önkormányzati és az önkéntes tűzoltók – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). Nézze meg, milyen pusztítást hagyott maga mögött a vihar!

