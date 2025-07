Elviselhetetlen állapotok a Blahán, szemét, drog és káosz - videó

Hiába újult meg korábban Budapest egyik legforgalmasabb tere, a helyiek szerint semmi sem változott igazán. A drogosok és a hajléktalanok visszatértek a Blaha Lujza térre és környékére – írja csütörtöki cikkében a Metropol.

A Blaha Lujza tér villamos megállójában támadt rá egy biztonsági őrre az egyik utas.

Ahogyan arról korábban lapunk is írt, köztéri kocsmává alakul a Blaha Lujza tér estére, most a Metropol Blaha Lujza téren forgatott videó interjú formában kérdezte meg az arra járókat, hogy hogyan látják a felújított köztér jelenlegi állapotát. A válaszok sorából álljon itt néhány példa, valamint a teljes kisfilm megtekinthető cikkünk végén is.

Botrányos, ahogy kinéz. A múltkor itt fetrengett egy ember, szinte meztelenül. Itt fürdenek, mossák magukat"

– mondta Tímea a lapnak, aki naponta átvág a téren, munkába menet.

Túl sok drogos van, nappal is, este is"

– válaszolta Sándor a Metropol kérdésére.

A Blaha Lujza téren tömegközlekedési eszközök (busz, villamos, a 2-es metró) haladnak át, kiemelt jelentőségű a várost átszelő forgalomban, naponta több tízezer jármű és ember halad át rajta. Mostanra a legtöbben azonban a néha gyomorforgató allapotoknak köszönhetően meg sem állnak, hogy minél hamrabb elhagyják a teret.