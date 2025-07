Bomba áll ki egy fából a Mátrában

Robbanószerkezetet találtak Sirok mellett a Gazos-kő és a Kalapos-tető között. A bomba felfedezéséről a település polgármestere, Tuza Gábor értesítette a lakosságot – írja a Heol.hu. A portál kérdésére Tuza Gábor elmondta, hogy túrázók jelentették a szerkezetet az Egererdő Zrt. felé, akik értesítették a tűzszerészeket, és a települést is.

Fába ékelődött a Sirok mellett talált bomba

Fotó: Tuza Gábor/Facebook

Évtizedekig rejtőzködött a bomba

Különös, hogy a második világháborús robbanószerkezetet eddig senki nem vette észre, bár az az Országos Kék Túra útvonalán áll ki egy fából. Sirok polgármestere elmondta, hogy a térségben volt légicsata, 2-3 repülő le is zuhant, illetve Kőkút fölött is találtak már aknát, amit lehoztak. Tuza Gábor arról is beszámolt, hogy a területet körbeszalagozták és figyelmeztető jelzéssel látták el, hogy senki ne nyúljon a bombához.

A napokban Kecskeméten egy parkoló építési munkálatai közben került elő a második világháborús, 76 milliméteres szovjet eredetű repeszgránát, amit a tűzszerészek elszállítottak.