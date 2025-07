Brüsszelnek a magyar gazda is ellenség – Orbán Viktor vízmentő akcióját támadják

Miközben Európa több országában vízhiány sújtja a mezőgazdaságot, Magyarország kormánya időben lépett: már májusban megalakult az aszályvédelmi operatív törzs, hogy a nyári hőség idején is biztosítsák a termőföldek vízellátását.

Orbán Viktor miniszterelnök keddi posztjában számolt be arról, hogy a kormány több ezer embert mozgatott meg, és a májusi esőzések idején egyharmadnyi Balaton vizét tárolták el, hogy azt a leginkább sújtott térségekbe juttassák el. A víz szállítása jelenleg is zajlik, de a munkát ősszel is folytatják.

És hogy mi volt Brüsszel válasza minderre? Támadást indítottak a magyar kormány ellen, mert a vízért nem kérnek pénzt! Igen, jól olvasták: az Európai Unió vezetői szerint probléma, hogy a magyar gazda ingyen kapja azt a vizet, amelytől megélhetése függ.

Orbán Viktor világossá tette:

Nem engedünk a nyomásnak, nem hagyjuk magunkat.

Miközben a nyugat-európai országokban egyre drágább a mezőgazdasági vízhasználat, Magyarország megvédi saját gazdáit – mert nekünk Magyarország az első!