Brutális motorbaleset az M1-esen, nagy a torlódás

A szerdai nap sem múlhat szerencsétlenség nélkül az M1-es autópályán. A brutális balesetben egy motoros csapódott bele nagy sebességgel a szalagkorlátba a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 47-es kilométernél Szárliget térségében – írja a Kemma.hu.

Fotó: Illusztráció (Gémes Sándor/MW)

Jelenleg pályazár van érvényben, a forgalmat a csomóponton keresztül tereli a hatóság. A torlódás meghaladta a 3 kilométert – közölte az útinform.hu.

A Kemma.hu egyik olvasója arról tájékoztatott, hogy a helyszínre egy mentőhelikoptert is riasztottak. A legfrissebb információk szerint a motoros nem élte túl a balesetet:

A Kemma.hu megkeresésére Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője a megkeresésünkre elmondta, hogy a baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.

