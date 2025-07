Brutális frontális karambol: teljes útlezárás, és egy súlyos sérült is van

Ismét brutális frontális karambol történt, ezúttal a Siklós és Harkány közötti útszakaszon. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság információi alapján a balesetben két autó érintett, közülük az egyik gépjármű áttért a szemközti sávba az ütközés következében. Egyelőre teljes útzár mellett folyik a mentés és a helyszínelés – adta hírül a bama.hu.

Újabb brutális frontális karambol történt, egy súlyos sérültről tudni ez idáig. A kép illusztráció

Fotó: MTI/Donka Ferenc

Brutális frontális karambol: sokszor megelőzhető lenne

Úgy tudni, a mai balesetnek egy könnyű és egy súlyos sérültje van, bővebb információkat későbbre ígér a portál. Azonban számos esetben súlyosabb következményei is vannak az ilyen baleseteknek, sokszor életeket is követel. A rendőrség már számos esetben felhívta a figyelmet arra, hogy egy kis odafigyeléssel ezek többségében elkerülhető helyzetek lennének.

Nemrég a 47-es főúton történt egy nagyon súlyos frontális ütközés, melyben többen is súlyosan megsérültek, hiszen mindkét kocsi az árokban landolt. De június végén egy halálos baleset is történt Salgótarjában, hasonló körülmények között. Abban a frontális karambolban gyerekek is megsérültek, a sofőr pedig életét vesztette a helyszínen.