Brutális gyilkosság: két halálos áldozata van a családi tragédiának

2025. július 1-jén, kora délután egy anya sétált gyermekével Bácsalmás egyik utcáján, amikor korábbi élettársa rájuk támadt. A férfi előbb a nőt, majd fiát is megszúrta, végül saját magával is végzett – írja az Origo. A brutális gyilkosság döbbenetes részleteiről a baon.hu számolt be.

Fotó: Pozsgai Ákos / baon.hu

Brutális gyilkosság történt Bácsalmáson

Az eddigi információk szerint a gyilkosság a bácsalmási Köztársaság utcában történt, a felbőszült apa egy bokros területen bujkált, onnan figyelte családját, azaz volt élettársát és közös fiukat. Amikor meglátta őket kilépni az utcára, azonnal támadásba lendült és a nyílt utcán esett nekik. A nőnek olyan súlyos sérüléseket okozott, hogy sérüléseibe szinte azonnal belehalt, kisfiukat életveszélyes állapotban szállították kórházba. A férfi ezt követően öngyilkosságot követett el.

A portál információi szerint a holttestek jelenleg is a tragédia helyszínén vannak, ugyanis a rendőrség forrónyomos helyszínelői nemrég érkeztek meg, jelenleg is dolgoznak azon, hogy feltárják az eset pontos körülményeit. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntette miatt indított eljárást, és közleményük szerint a nyomozás jelenleg is folyamatban van. A kórházba szállított kisfiú állapotáról egyelőre nem érkezett újabb információ. További részleteket a linkre kattintva olvashat.