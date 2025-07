Elképesztő, hogy mit tett a saját anyjával ez a férfi

Egészen elképesztő és felháborító botrányról közölt információkat a Beol.hu. Brutális verés lett a jutalma annak az édesanyának, akitől a lezüllött fia korábban minden segítséget megkapott.

A züllött fiatal a munkahelye előtt ütötte meg az édesanyját. A brutális verés nem marad büntetlenül.

Fotó: pexels.com

A 20 éves orosházi fiatal minden támogató segítséget megkapott otthonról. Ahelyett, hogy ezt megbecsülte volna, a lezüllés útjára lépett. A szülei ezt végül megunták, és úgy döntöttek, megvonják a fiuktól a pénzt. A fiú ezután folyamatos zsarolásokkal próbálta rávenni a szüleit, hogy továbbra is támogassák őt.

Az eset odáig fajult, hogy a munkakerülő ököllel ment neki a saját anyjának.

A férfi 2023 júniusáig együtt élt szüleivel, akik ekkor a tulajdonukban álló lakás használatát átengedték a részére, a férfi a lakásba be is költözött. A férfi 2024 májusától züllöttebb, munkakerülő életmódot kezdett folytatni, amely miatt az önálló lakás használatát és a pénzbeli támogatásokat a szülők közös döntésükkel a férfitől megvonták. A férfi 2024. június 14-én 13 óra körüli időben megjelent édesanyja munkahelyén, ahol a sértettől a lakás használatának újbóli megengedését, valamint készpénz átadását kérte. Az anya a férfi kérését nem teljesítette, mire a férfi a sértettet az étterem elé az utcára kihívta. A férfi az utcára kilépő nőhöz lépett, újból a lakáskulcs és pénz átadását kérte. Miután a sértett a férfi kérését nem teljesítette, a férfi a sértettet az épület falához szorította, és az édesanyját újból a lakáskulcs és pénz átadására szólította fel, amelytől az továbbra is elzárkózott. Ekkor a férfi a nőt egy alkalommal ököllel hasba ütötte, majd távozott

– áll a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.

Zsarolás bűntettének kísérlete miatt emelt vádat és vádiratában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt az Orosházi Járási Ügyészség a munkakerülő fiatal ellen.

