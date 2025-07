Fenyegetés, cigi, bilincs: botrányt okoztak a frissen szabadult magyarok

A Nürnbergből Budapestre tartó FlixBus-járaton július 8-án ez be is bizonyosodott. A járaton négy frissen szabadult magyar férfi is utazott, akik viselkedésükkel súlyosan veszélyeztették az utasokat. A busz balhé rendőri intézkedéshez és tömeges leszálláshoz vezetett.

Vágólapra másolva!

Egy egyszerű buszos utazás könnyen rémálommá válhat, ha a biztonság nem megfelelő. A Nürnbergből Budapestre tartó FlixBus-járaton július 8-án ez be is bizonyosodott, amikor a busz balhé végül rendőri intézkedéshez vezetett – számolt be a Bors. veszélyes busz balhé volt egy Németország és Magyarország közötti utazás során (illusztráció) Fotó: Sultan Raimosan/pexels Busz balhé: veszélyes helyzet alakult ki a Nürnberg–Budapest útvonalon Július 8-án éjszaka indult útnak a FlixBus N161-es járata Nürnberg központi buszpályaudvaráról Budapestre. A buszon négy magyar férfi is utazott, akik frissen szabadultak egy német börtönből. A férfiak viselkedése már az első órákban aggodalomra adott okot. A busz teljesen megtelt. Wilhelm, egy 70 éves német utas, az ablak melletti ülésére egy ápolatlan külsejű férfi mellé került, aki már az induláskor italozni kezdett, majd Wilhelm vállára dőlve elaludt. Amikor az idős férfi megpróbálta felébreszteni, a férfi megfenyegette. A buszút során egy benzinkúti megállónál a férfi cigarettára gyújtott. Az előtte ülő két nő jelezte ezt a sofőrnek. A sofőr a helyszínen intézkedett, de ekkor dulakodás kezdődött, amelyben Wilhelm karján sérülés keletkezett. A történtekről később látlelet készült. A helyzet tovább romlott, a rendőrök beavatkozása elkerülhetetlenné vált. A sofőr rendőri segítséget kért, akik megbilincselték és eltávolították az ittas, agresszív férfit. Egyikük később súlyos fenyegetést intézett azokhoz a nőkhöz, akik szóltak a sofőrnek: közölte, hogy 10 év a rács mögött már úgy sem oszt-szoroz. A veszély hatására többen úgy döntöttek, hogy nem utaznak tovább a járaton. Wilhelm és a két nő egy következő megállónál leszállt, és másik busszal folytatták az utat. Wilhelm elmondta, hogy ez volt élete egyik legkellemetlenebb buszos utazása. Megdöbbentőnek tartja, hogy a busztársaság nem különítette el az ilyen utasokat másoktól. Az esetről panaszt tett, csatolva a sérüléseit igazoló dokumentumot. Június 2-án két fiatalt raboltak ki Budapesten a 6-os villamoson. A brutális rablás során a fiatalokat összeverték, táskájukat elvették, majd a tettesek elmenekültek a helyszínről. A rendőrség körözést adott ki az egyik támadó ellen.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!