Két csodaszer, ami segíthet elkerülni a rákot – az egyik meglepően hétköznapi

A vastagbélrák megelőzésében kulcsszerepet játszik az egészséges életmód, de egyes természetes alapú italok is valódi segítséget nyújthatnak. Sokan a tejre esküsznek, mások a zöld teára – a legújabb kutatások szerint pedig ez a két csodaszer valóban képes hozzájárulni a bélrendszer védelméhez.

Ez a két csodaszer – a tej és a zöld tea – természetes módon segíthet megelőzni a vastagbélrákot

A tej kalcium- és D-vitamin-tartalma segíthet fenntartani a bélflóra egészségét, míg a zöld tea antioxidánsai – főleg a polifenolok – gyulladáscsökkentő és sejtvédő hatással bírnak. Rendszeres fogyasztásuk nem csodaszerű ígéret, hanem orvosi ajánláson alapuló prevenciós stratégia – írja a Sonline.

A dietetikus szerint a natúr joghurt és a kefir is jó választás lehet, főleg ha ezek mellett fermentált zöldségeket is beiktatunk az étrendünkbe. A zöld tea ráadásul nemcsak a vastagbél, hanem más daganatos betegségek megelőzésében is hatékonynak bizonyulhat.