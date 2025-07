Óriásira nőttek, ezrével támadnak! – Itt a nyári darázsinvázió

Több vármegyében is riadót fújtak a darázsirtók a nyári rovarinvázió miatt. A darázsinvázió már most is komoly gondot okoz, pedig az igazi csúcs csak ezután jön.

Vágólapra másolva!

Óriási méretű fészkek, ideges lakók, és napi 8–10 segélykérés. Így néz ki a nyár közepén a darázsirtók napirendje. A darázsinvázió jelentette problémát már nem lehet házi módszerekkel megoldani – számol be a Sonline.hu. A nyár közeledtével a veszélyes darazsak is megjelennek, ezért érdemes időben felkészülni a darázsinvázió elleni védekezésre

Fotó: Unsplash Darázsinvázió országszerte A kaposvári Lévai Szabolcs a Sonline-nak elmondta: egyre gyakrabban hívják őket Somogy, Baranya és Tolna vármegyéből. A rovarok több méteres fészkeket építenek ereszek alatt, falak mögött, nehezen hozzáférhető helyeken. A darázsirtás során a szakemberek megfigyelik a rovarok mozgását, majd nagy nyomással juttatnak be port a fészekbe. Ez elpusztítja a bent lévő darazsakat. Bontásra általában nincs is szükség. A szezon idén később indult, de a szakértők szerint a nyár derekára már teljes erővel tombol majd a darázsinvázió. Egyetlen fészekben akár 20 ezer példány is lehet, így a probléma nemcsak ijesztő, hanem veszélyes is. A lakosság egyre gyakrabban fordul szakértőkhöz, mivel a házi praktikák hatástalanná váltak. A kártevők gyorsan szaporodnak, és sok esetben már csak profi kártevőirtó segítségével lehet úrrá lenni ezeken a válságos helyzeteken.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!