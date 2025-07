Újabb botrányos kijelentést tett a mai férfiakról a TV2 sztárja

Dávid Petra nevét már jól ismerjük a valóságshow-k és a közösségi média világából. Nem épp a visszafogottságáról híres. A Házasság első látásra és a Farm VIP után mostanság az őszinte véleményei miatt kapta fel a fejét az internet népe – és persze a kommentelők sem tétlenkedtek – írja a Bors. Dávid Petra személyi edzőként keresi a proteinre valót, de sokan a realityműsorok egyik ismert arcaként, valamint megszólalásairól, botrányairól híres celebként azonosítják.

Kiara Lord, Blága Tünde, Dávid Petra a Farm VIP-ben

Fotó: TV2

Dávid Petra és Kiara Lord ítélete a férfiakról

Nem kell sokat keresgélni ahhoz, hogy megosztó kijelentéseket olvassunk tőle.

Dávid Petra ugyanis egy sor olyan videót tett közzé, ahol celeb barátnőjével, Kiara Lorddal elemzik a férfiakat… pontosabban a férfiak szakmáit. És bizony, nem mindegyik került fel a „randiképes” listára.

Nem az én ötletem volt, hogy megcsináljuk, hogy milyen szakmával randiznánk, vagy nem randiznánk. Tisztában vagyok azzal, hogy ezzel nagy célkeresztbe teszem ki magam

– vallotta be Petra a Bors újságírójának. A formátum lényege, hogy Kiara feldob egy szakmát – legyen az pék, sofőr vagy gyári dolgozó és mind a ketten kendőzetlenül elmondják a véleményüket.

Most ez a hír, hogy nem szeretnék összejönni egy BKK sofőrrel, hát csámcsogjanak erről, engem ez nem zavar. De egyszerűen nem is futok össze BKK sofőrrel

– mondta a celeb, aki nem tartja magát felszínesnek, csupán őszintének.

Én életemben nem találkoztam még gyári munkással, nincs az ismeretségi körömben ilyen, ha őt keresném párnak, bajban lennék. A gyári munkásokat Google Mapsen keresném, ott nézném ki, hogy hol van gyár, és oda kéne mennem

– jegyezte meg, kiemelve, hogy bizony egyes szakmák képviselőivel ő eleve nem is találkozik, érintkezik.

A kommentelőket megosztották az elhangzottak

Az internet népe természetesen nem hagyta szó nélkül Kiara és Petra osztályozó értekezletét, amely azonnal véleménycunamit indított el, ám őt ez cseppet sem hatotta meg.

Az emberek 70%-a ugyanígy gondolkodik, csak nem meri kimondani. Én hova féljek? Mi a legrosszabb, ami történhet? Megsértődik 3-4 ember? Én is elfogadom, ha valaki csak azért nem randizik velem, mert fitneszedző vagyok vagy celeb. Nem fogok a kútba ugrani ezért.

És bár sokan vádolják azzal, hogy lenézi a „kevésbé menő” szakmákat, Petra szerint csak őszintén megfogalmazza azt, amit sokan gondolnak.

Én nem nézem le mások munkáját, ez a mi egyéni véleményünk. És kivételek mindig vannak, ezt rendszerint el is szoktam mondani a videókban.

Később azonban kiemeli, többször megesett, hogy vele szemben is előítéletesek voltak a férfiak, de amikor esélyt kapott egy személyes beszélgetésre, hamar fény derült intelligenciájára és arra, hogy ő valójában egy diplomás, jó gondolkodású fiatal hölgy.

Egy biztos, Dávid Petra továbbra is nagy hanggal és még nagyobb véleménnyel van jelen a nyilvánosságban – és úgy tűnik, nem is kíván ezen változtatni. Már megszokhattuk tőle, hogy ha pasikról van szó, nem rejti véka alá a gondolatait – sőt, sokszor azokat is kimondja, amiket más csak magában gondol. A témában korábbi cikkünk itt olvasható.