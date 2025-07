Deák Dániel: Ha az ellenzéki oldal ilyen szinten gyűlölködik, abból sosem lesz szeretetország!

Lapunk megírta, hogy Azahriah „Szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek” nevezte a Fidesz szavazóit.

Olvasom, hogy Azahriah értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek nevezte a Fidesz szavazóit. Megértem, hogy Orbán és a Fidesz elleni hergeléssel többször is meg lehet tölteni az Orbán Viktor kormánya által építtetett Puskás Arénát, de ezt azért mégsem lenne szabad!

– írja Deák Dániel Facebook bejegyzésében, reagálva a történetre.

Mi lett azzal az ellenzék által sokat hangoztatott szólammal, hogy „nincs jobb, vagy nincs bal, csak magyar”? És mi lett azzal a szándékkal, hogy szeretetországot akartok építeni?

– folytatja az elemző

Ezekkel és hasonló kijelentésekkel nap mint nap Ti bizonyítjátok, hogy valójában nem a Fidesz a gyűlöletkeltő, hanem Ti.

Embertársainkról ugyanis még akkor sem beszélhetünk így, ha nem értünk velük egyet politikai kérdésekben.

Ez közszereplőként kifejezetten igaz, hiszen mintaadóként szolgálunk – világít rá Deák Dániel.

Fidesz szavazó vagyok, először 2010-ben szavaztam a pártra. Két diplomám van, értelmileg és mentálisan is rendben tartom magam, visszamaradott sem vagyok. Persze jön a szokásos válasz: „Persze, azért vagy fideszes, mert a Tóni jól fizet.”

Nem.

Azért vagyok fideszes, mert büszke vagyok arra a politikai közösségre és annak vezetőjére, amely olyan sorsfordító kérdésekben, mint a migráció, a genderkérdés vagy a háború ügye, a jó és az egyetlen helyes oldalra állt.

Mindezt akkor is vállaltuk, amikor a minket visszamaradott véglényeknek nevező balliberális közeg minden erejét bevetve támadta a kormányt. És vagyunk még így ezzel pár millióan ebben az országban – hívja fel a figyelmet a tényre Deák, majd írását a következőkkel zárja:

De hogy felzárkózzak Magyar Péter mélyreható gondolataihoz, két örök igazsággal zárnám:

„A gyűlölet soha nem szüli a szeretetet.” Ha az ellenzéki oldal ilyen szinten gyűlölködik, abból sosem lesz szeretetország!

„A gyűlöletet nem lehet legyőzni gyűlölettel, csak szeretettel.” Ennek szellemében hozzátenném: én szeretem a számaidat is, koncerteden is voltam, és büszke vagyok arra, hogy magyarként ilyen sikereket értél el. Több fideszes barátom is így van ezzel.