Dömötör Csaba: A gazdák pénzét Ukrajnának adják, ez szikár tény

Nem vagyunk egyedül, általános a felháborodás az egész európai gazdatársadalomban – mondta Dömötör Csaba az interjúban azzal kapcsolatban, hogy a Brüsszel által benyújtott javaslat szerint az EU költségvetéséből 88–100 milliárd euró Ukrajnának lenne előirányozva, miközben a közös agrárpolitika (KAP) büdzséjéből akár 84 milliárd eurónyi támogatást vonnának el.

Az új költségvetési tervek szerint 33 ezer milliárd forintnak megfelelő összeggel csökkentenék az agrártámogatások összegét, mindeközben 40 ezer milliárdot akarnak adni Ukrajnának.

Ezek alapján azt mondani, hogy a gazdák pénzét odaadják Ukrajnának nem egy állítás, hanem szikár tény. Az, amit Ursula von der Leyenék letettek az asztalra, botrányosan tarthatatlan

– fogalmazott Dömötör Csaba, felidézve: a tervezettel kapcsolatos brüsszeli tüntetést követő mezőgazdasági bizottsági ülésen az agrárbiztos részletesebben is bemutatta az új terveket.

Én még nem vettem részt ilyen feszült hangulatú és hangnemű ülésen. A felháborodás jócskán túlterjedt a mi frakciónkon, ebből is arra következtetek, hogy az elutasítás jóval szélesebb körű lesz.

A Fidesz európai politikusa szerint sok EP-képviselőnek és kormánynak kell most választ adnia a saját országában, hogy hogy lehetséges, hogy legalább 20 százalékkal akarják megvágni az agrártámogatásokat. Elmondta azt is: azok a nagykoalíciós képviselők – szocialisták és a weberi néppárthoz tartozók –, akik most kritikát fogalmaznak meg,

egy héttel ezelőtt libasorban álltak ki szavazatukkal Ursula von der Leyen mellett. Tehát a kialakult helyzetért ők is felelősek. A tiszások is. A Patrióta-frakció volt az egyetlen, amely a mezőgazdasági bizottságban is a kezdetektől fogva kiállt a készülő lefaragási tervek ellen.

Megkezdődött a lázadás az agrártámogatások leépítése ellen – tüntetés Brüsszelben

Fotó: Dömötör Csaba/Facebook

Dömötör Csaba az interjúban beszélt arról is: az EU–Ukrajna mezőgazdasági kereskedelem 2022-es liberalizációja óriási jövedelmi károkat okozott a térségünkben, ezért a magyar és a lengyel kormány megtiltotta az importot. Ezt írnák most felül egy kvótaalapú szabadkereskedelmi megállapodással.

Mindent elmond az egész eljárásról, hogy miközben Ursula von der Leyen bejelentette az EU–Ukrajna megállapodás tényét, az európai parlamenti képviselők még csak az alapvető számokat sem ismerhették meg. A hozzánk eljutó hírek szerint jóval több gabonát, mézet és kukoricát akarnak beengedni Ukrajnából.

Nem mellékes körülményként említette, hogy az ukrán földek túlnyomó része nyugat-európai és amerikai óriáscégek, befektetési alapok tulajdonában van. „Tehát valakiknek ez jó biznisz. A botrányos képlet így néz ki: az EU-n belül még a közepes nagyságú családi gazdaságok támogatásait is csökkentik, eközben a piacra eresztik olyan ukrajnai gazdaságok termékeit, amelyek egyes esetekben több százezer hektáron gazdálkodnak. Mi ez, ha nem a gazdák nyílt színen történő elárulása? Mi minden tárgyalóasztalnál küzdünk majd ezen tervek ellen. Parlamentben és Tanácsban, földön, vízen, levegőben” – szögezte le a Fidesz EP-képviselője, aki szerint