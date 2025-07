Az Ököljog nevű Facebook oldalon jelent meg a poszt, melyet egy volt híres maffiózó, Bolya Zoltán vezet. Az egykori nagybetűs bűnöző posztjában arra panaszkodik, hogy nem tudta magát jól érezni egy zenei fesztiválon, mert „mindenhol rendőrök, biztonságiak, kamerák, figyelő tekintetek” voltak. Olyan volt szerinte, mintha nem bulizni ment volna, „hanem vizsgázni abból, hogyan kell helyesen viselkedni”. A posztban Bolya hozzáteszi azt is: érti, hogy fontos a biztonság, de számára a túl sok „kontroll” nyomasztó. Avagy a poszt szerzője felháborodik azon, hogy miért nem lehet legalább évi egyszer egy fesztiválon drogozni.

Felháborító, hogy nem lehet drogozni egy fesztiválon! - Véli konkrétan a poszt írója. Fotó: Facebook képernyőkép

Egy fesztivál számomra a szabadságról szól. De ha minden mozdulatod mögött ott áll egy egyenruha, az már nem szabadság

– írja a posztban, hozzátéve, hogy egy techno zenei fesztiválhoz szerinte úgy tartozik hozzá a „cucc, mint a zenéhez a basszus”.

Akkor vagy ne engedjék, vagy erre a három napra, tessék szemet húnyni... de ugye a jogban ilyen nincs – írja a posztban az egykori maffiózó.

Drogozni tilos, bekeményített a kormány is

Az idei az első olyan fesztiválszezon, amely az új, rendkívül szigorú drogtörvény bevezetése után zajlik. „Nincs kímélet”, olvasható a kormány oldalán az új törvénnyel kapcsolatban, amely leszögezi, hogy ezentúl nemcsak a klasszikus drogok vagy az új pszichoaktív szerek, hanem egyéb tudatmódosító anyagok is kábítószernek minősülnek, és súlyos büntetéssel fog járni, ha valaki ezekkel kereskedik. A büntetés vagyonelkobzás, kitiltás és börtön is lehet akár, de a számok is azt mutatják, hogy a kormány ezt a vállalását (is) elég komolyan vette.

Na már most a törvényt valahol, valakinek bizony be kell tartatnia. Én még nem találkoztam olyannal, hogy valaki azért panaszkodott volna, hogy „túl biztonságos” országban él, vagy túlságosan vigyáznak rá a rendőrök, de olyannal is csak itthon találkozom, hogy valaki azért szidja a kormányt, mert az inkább tanulási, munka és fejlődési lehetőséget kínál a fiataloknak, a kontroll mentes szabadosság meghagyása és az „élj a mának” jelszó érvényesítése helyett.