Kezd kritikusan alacsony lenni a Duna vízszintje

Ebben a nagy melegben a hazai folyók is kellenesen felmelegedtek már, a fővárosnál például 26 fokos a Duna, tehát egy kis felfrissülésre tökéletesen alkalmas.

A nagy melegben sokan mennek ki a Duna partjára - Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysága azonban a legnagyobb magyar folyó, a Duna alacsony vízállásának veszélyeire figyelmeztetett és fokozott óvatosságot kért a vízparton pihenőktől, a fürdőzőktől és a hajóval közlekedőktől – írta az MTI. Az alacsony vízszint miatt a fő hajózási útvonal jelentősen beszűkült; a nagyobb hajók számára alig marad manőverezési lehetőség, a kisgéphajók pedig könnyen fennakadhatnak a kialakuló homokpadokon és zátonyokon. A kajakosok és SUP-osok is veszélybe kerülhetnek, mivel kevesebb hely áll rendelkezésre a közlekedésre – figyelmeztettek.

A szakemberek rámutattak, hogy a Duna normál körülmények között is kiszámíthatatlan, kijelölt fürdőhelyen kívül pedig életveszélyes lehet.

A vízbe ugrálást különösen veszélyesnek nevezték, jelezve: a korábban biztonságosnak hitt helyeken most akár kő, fém, uszadékfa lehet közvetlenül a víz alatt, súlyos, életveszélyes sérüléseket okozva. A rendőrség mindenkitől azt kéri, hogy ne kockáztasson: mindig tájékozódjon a helyi viszonyokról, tartsa be a fürdőzésre és a hajózásra vonatkozó szabályokat, továbbá figyeljen a gyerekekre, a sportolókra, a horgászokra, mert a Duna most különösen kiszámíthatatlan.

Alacsony a Duna Mohácsnál

Nem jó hír, hogy az előrejelzések szerint péntekre egy méter alá, 96 centire csökkenthet a Duna vízszintje Mohácsnál, ami folyamhajózási szempontból már az extrém alacsony vízszint-tartományba esik. Ez mindössze 44 centivel több, mint a Duna ott valaha mért legkisebb vízszintje – olvasható a bama.hu-n. A Baranya vármegyei hírportál cikke szerint ez alkalommal nem kell korlátozást elrendelni a kompközlekedésben. A hajózásban egyébként a Mohácsnál mért 100 centi alatti tartományt tartják extrém alacsony vízállásnak. Az alacsony vízszint miatt a Külső-Béda magasságában található Gabriella-zátonynál már láthatóvá válnak az elsüllyedt roncsuszályok, amelyeket extrém alacsony vízállásnál akár gyalog is meg lehet közelíteni.

De nem jó a helyzet a kisebb folyóknál sem. Szemmel láthatóan száradnak a kis somogyi vizek a nagy melegben.

A patakok és vízfolyások eltűnőben vannak, ha rövidesen nem csillapodik az aszály – írja a sonline.hu. A Kapos szinte alig csörgedezik a donneri városrészben, és az idei forró és aszályos nyáron a Rinya vízszintje is alacsonyabb a szokásosnál, nem beszélve a kis patakokról. A Dráva élővilágát a folyó kis vízállása hátrányosan befolyásolja, mert csökken a folyóba torkolló patakok vízszintje. A Gyöngyös-patak és a kisebb vízfolyások minden aszályos nyáron a kiszáradás ellen küzdenek, és szemmel láthatóan száradnak a kis somogyi vizek az idei nyáron.

Enyhülés a napokban nem várható, pokoli hőség lesz csütörtökön.