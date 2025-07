Elégtételt vesz a kormány a halálra vert kárpátaljai magyar halála miatt

A miniszter kitért arra is, konfliktus kitörése előtt Ukrajna nem volt demokratikus jogállam, és a háború kezdete óta ez a helyzet csak tovább romlott, és ennek az ország uniós csatlakozására is hatással kell lennie. Az augusztus 1-től hatályba lépő, az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióra kivetett 30 százalékos vám kapcsán a miniszter azt mondta, hogy meglátása szerint mindkét fél érdeke, hogy megállapodjanak, így valószínűleg ez meg is fog történni.

Azt azonban látni kell, hogy az Európai Unió helyzete az Egyesült Államok többi kereskedelmi partneréhez képest rosszabb (...), ebben szerintem nagy szerepe van annak, hogy az európai intézmények, különösen az Európai Bizottság az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben és még az amerikai elnökválasztási kampány alatt is a Trump-adminisztráció ideológiai és politikai ellenfeleként állította be magát

– fogalmazott a miniszter, majd azzal folytatta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump jó viszonyának lehet jelentősége, de Magyarország része az európai vámuniónak, így külön kereskedelmi és vámmegállapodást az ország az Egyesült Államokkal nem köthet. Ugyanakkor a kétoldalú gazdasági kapcsolatok révén az amerikai befektetések, együttműködések, és a jövőben a kedvezőbb adózási megállapodás ellensúlyozhatják a vámot – tette hozzá a tárcavezető.