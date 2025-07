Az élelmiszer-biztonság a nemzeti biztonság alapja – figyelmeztet Hortay Olivér

Nagy István abban bízik, hogy nemzetközi fellépéssel meg lehet akadályozni a bizottsági tervek megvalósulását. A környező országok a visegrádi államokkal együtt elutasítják a kezdeményezést, és a francia álláspontban is lehet bízni, mert abban mindig megjelenik a gazdák hangja is.

Az agrárminiszter korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy a gazdálkodók megélhetését ellehetetlenítené, az élelmiszer-biztonságot pedig veszélyeztetné az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás, különösen úgy, hogy Brüsszel ezzel egyidejűleg megnyitotta az uniós piacot az ukrán mezőgazdasági termékek előtt is. Az egyezmény elfogadása esetén az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac országai közötti vámok jelentős részét megszüntetné, és egy új, mintegy 800 millió fős piac jönne létre. A megállapodás jelenlegi formájában számos negatív hatást gyakorolna az unió mezőgazdaságára, beleértve Magyarországot is. A tervezet alapján kezelhetetlen mennyiségben érkeznének az unióba kifogásolható minőségű, az európai termelési normáknak meg nem felelő agrártermékek, például baromfi- és marhahús, valamint cukor és méz.