Kegyeletsértő jelenetek a Tisza-parton: emberi maradványokon tapostak az arra járók

Megdöbbentő esetre hívta fel a figyelmet egy szolnoki férfi, aki emberi maradványokra bukkant a Tisza-partján. Úgy vélte, kegyeleti kérdéseket vet fel az eset, ugyanis sokan nem is tudhatták, hogy mivel is állnak szemben. A férfi elmondta, hogy rengetegen megfordulnak ezen a szakaszon, több ember és kutya is megtaposhatta az urnazsákokat, melyben emberi maradványok voltak – írja a szoljon.hu.

Fotó a helyszínről: emberi maradványok sodródtak partra Szolnokon, a Tisza-partján

Fotó: SZOLJON

A Tiszavirág híd mellett fedezett fel a három urnazsákot egy arra sétáló férfi, akit felháborítottak a látottak, ugyanis szemtanúja volt annak, hogy több kutya és személy is rátaposott ezekre. Úgy tudni, ezeknek a tárgyaknak rövid időn belül le kellene bomlani a vízben, ez mégsem így történt, a férfit nagyon megviselte az eset.

A férfi azonnal felismerte, hogy mit lát a vízparton, viszont a járókelők nagy része nem volt vele tisztában, hogy ezek a fehér zsákok kegyeleti tárgyak, amiben emberi maradványok vannak.

Laikus szem nem veszi észre. Járkáltak rajta az emberek, úgy szóltam nekik, hogy ne menjenek már rá, mert azok emberi maradványok

– magyarázta a portálnak a felháborodott férfi, aki mindenképp szerette volna felhívni a figyelmet erre a jelenségre, hogy máskor ez ne történhessen meg, vagy kezeljék a problémát. Ezért a Facebookon is közzétette a helyszínen készült fotókat, valamint értesítette a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, hogy vizsgálják ki az ügyet.

Ez egy különös eset, azonban gyakoribb, hogy a vízbe fulladt holttestek napokig nem kerülnek elő. Ilyen volt a július 2-án a Tiszába fulladt férfi esete is, akinek csak napokkal később sodorta partra a víz a holttestét.