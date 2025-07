Hatalmas erdőtűz Veszprémnél, még Győrben is riasztották a tűzoltókat

A legfrissebb információink szerint hatalmas erdőtűz tombol Veszprém térségében. Az eset súlyosságát mutatja, hogy még Győrből is érkeztek tűzoltók – adta hírül a Veol.hu.

Erdőtűz Markónál, lángra kapott az erdő

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ahogy a portál írja, Márkónál ég az erdő a Bakonyban, az egyik fotós kollégájuk lefényképezte a füstöt, ami már messziről látszik. Az szintén látható volt, hogy Zircről és Győrből is több tűzoltójármű sietett a helyszínre. A Bakonyban a lángok oltásán több egység is dolgozik. A Veol.hu megkereste a Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. termelési vezérigazgató-helyettesét, Szedlák Tibort is.

A vezérigazgató-helyettes megerősítette, a Verga területéhez tartozó erdő ég Márkónál.

Még nem tudják, hogy mekkora a tűz kiterjedése, ennek felderítésére egy helikoptert igényeltek, amelyik hamarosan megérkezik a helyszínre. A Verga szakemberei a helyszínen segítik az oltást, az erdőgazdaság minden erejével a tűz megfékezésére törekszik – fűzte hozzá Szedlák Tibor.

Erdőtűz pusztítja Európa számos országát

Hőhullám sújtja kontinensüket. Különösen Dél-Európában olyannyira drámai a helyzet, hogy Görögországban bezárták az ókori nevezetességeket, Olasz- és Spanyolországban, valamint a Balkánon heves erdőtüzek okoznak gondot. Ezzel ellentétben a franciáknál és a németeknél viharokkal és jégesővel küzdenek. A részletekért kattintson az Origóra.