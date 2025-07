Ilyet még nem látott: extrém takarító segített egy depressziós férfin Székesfehérváron

Korábban egy bűzös panellakás tulajdonosától várt választ a takarító, ahol már a rágcsálók is elszabadultak. Bár az ingatlan takarítását eredetileg 5 millió forintért ajánlotta fel, most ingyen segítene. Barbi az ország egyik legismertebb „extrém takarítója”, aki TikTok-csatornáján több ezer követőnek ad reményt azzal, hogy ingyenesen takarít ki súlyosan elhanyagolt otthonokat, ezzel támogatva a bajba jutottakat - számolt be a portál.

Az extrém takarító semmitől sem riad vissza.Fotó: Youtube/Clean with Barbie

A tisztaság és a rend helyreállítása nemcsak az otthonoknak, hanem a lakók lelki állapotának is új esélyt adhat.

Fotó: Youtube/Clean with Barbie

