A felvi-hu közzétette az idei felsőoktatási ponthatárokat. Bár a legnépszerűbb szakokra idén is magas pontszám kellett, az alapképzések alsó ponthatárainál már 192 ponttal is be lehetett jutni, elsősorban ápoló és tanítóképzésekre.

Nyolc órakor a felvi.hu-n közzé tették a felsőoktatási ponthatárokat. Idén csaknem százharminc ezren jelentkeztek valamelyik magyar egyetem szeptemberben induló alap-, osztatlan vagy mesterképzésére. Ez a szám hét százalékkal magasabb, mint az előző évben. A jelentkezők száma több mint egy évtizede nem volt ilyen magas, ami részben annak köszönhető, hogy a kormány eltörölte a minimumponthatárokat, az emelt szintű érettségi és a nyelvvizsga kötelezőségét. Minden diákot arra a szakra vettek fel, ahol a ponthatár szerint elérte a felvételi küszöböt. Főszabályként legfeljebb 400 pont szerezhető, amelyhez még hozzáadják az intézményi pontokat, ezekért maximum 100 pont adható. Tehát a maximális 500 pont így jön össze. Az öt legalacsonyabb ponthatárú alapképzés növekvő sorrendben így néz ki: Miskolci Egyetem Ápolás és betegellátás (ápoló) 192

Széchenyi Egyetem Ápolás és betegellátás (ápoló) 214

Szegedi Tudományegyetem Ápolás és betegellátás (ápoló) 222

Pécsi Tudományegyetem tanító 222

Károli Gáspár Református Egyetem tanító 251 Arról, hogy melyik egyetemekre volt a legnehezebb bekerülni, itt írtunk. Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

