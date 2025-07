Drámai bejelentést tett Fenyő Miklós: egy korszak zárult le az életében

Sokakat meglepett a hír, miszerint Fenyő Miklós és zenekara, a Fenyő Gyöngye különválnak – írja a Bors. A döntés egy korszak végét jelenti, hiszen a legendás előadó és csapata több száz fellépéssel és hosszú közös múlttal zárják le együttműködésüket. A szakítás ellenére mindkét fél folytatja zenei pályafutását, csak külön utakon.

Fenyő Miklós távozott, a zenekar pedig új néven viszi tovább a rock and roll örökségét.

Fotó: MTVA

Új fejezet kezdődik Fenyő Miklós nélkül

A zenekar tagjai – köztük az eredeti Hungária dobosa, Zsoldos Gábor „Dedy” – Budapest Rock’N’Roll Band néven működnek tovább. A formációhoz új énekesek is csatlakoznak: Pintácsi Viki, Szandi nővére, valamint Andorai Péter Krisztián. Repertoárjuk továbbra is a Hungária öt ikonikus lemezének slágereire épül, amelyeket a Puskás Aréna és az MVM Dome színpadán is hatalmas sikerrel adtak elő.

A zenekar élőben játszik minden fellépésen, így továbbviszik a hagyományos rock and roll élményt, Fenyő nélkül is.