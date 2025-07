Dömötör Csaba keményen kiosztotta a baloldali sajtót

A fiatalokat nem csupán megszólítani, cselekedni is kell. Olyan döntéseket kell hozni, amelyek érdemben segítik a fiatalokat – válaszolta Dömötör Csaba Tusványoson a 444 azon kérdésére, hogy mit kell tennie a Fidesznek, hogy megszerezze a fiatalok bizalmát.

A Fidesz itt van, akik nemrég a fiatalok pártjának nevezték magukat, már nincsenek

Ezek közé sorolta az otthonteremtést segítő kedvezményes lakáshitelt is. Mint a Fidesz EP-képviselője fogalmazott, akik gyermeket vállalnak, célzott, vissza nem térítendő támogatásra a továbbiakban is számíthatnak. Azt is mondta, igyekeznek minden élethelyzetet figyelembe venni. Hozzátette:

nem gondolja, hogy a munka végére értek, itt még csak teendő akad.

Azt is mondta, amióta foglalkozik politikával, számos párt nevezte magát a fiatalok pártjának: így például a Jobbik, vagy a Momentum. Azt is gondolja, hogy egy hosszú kormányzás esetén mindig kialakulnak kritikus hangok. Hozzátette: nekik az a feladatuk, hogy ezeket a hangokat figyelembe vegyék.

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: Mirkó István)