Furcsa égi jelenség tűnt fel egy kereszteződésben, találgatnak az autósok

Cegléd egyik forgalmas útkereszteződésében jelent meg a furcsa égi jelenség, amire az arra járó autósok figyeltek fel. Egyikük a közösségi oldalán is megosztotta az észrevételeit, ezzel nagy találgatásokat indított el az üggyel kapcsolatban, vajon mi lehet a rejtélyes lebegő tárgy – írja a szoljon.hu.

Furcsa égi jelenségre lettek figyelmesek a ceglédi autósok egy forgalmas kereszteződésben

Fotó: Shutterstock

Furcsa égi jelenség okozott fejtörést az autósoknak, azóta is találgatnak

Kedd délelőtt történt az eset, amikor szokatlan látványra lettek figyelmesek a ceglédi autósok. Egy furcsa szerkezet jelent meg az égen, ami magasan lebegett egy forgalmas kereszteződésben, a Széchenyi út és a Jászberényi út találkozásánál. A rejtélyes tárgyról egy autós meg is indította a találgatásokat a közösségi médiában, azóta egyre több ötlet érkezik arra, mi lehetett ez a furcsa égi jelenség.

Az egyik legbiztosabb tipp az, hogy a rendőrség nemrég drónt vethetett be közúti ellenőrzés közben, ugyanis egyre elterjedtebb hazánkban is ez a módszer. Ezt az elméletet alátámasztotta, hogy a kereszteződés közelében megjelent az egyik jól ismert járőrautó is, így többen is arra gondolnak, hogy a rendőrség közlekedési ellenőrzésének része volt a furcsa lebegő tárgy is.

