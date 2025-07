Gerendai Károly arab üzlettársa a titkosszolgálatok célkeresztjébe került

Újabb részletek derültek ki a Sziget Fesztiválon majdnem fellépő, antiszemita botrányt kavaró Kneecap zenekar meghívásának hátteréről. A fesztivál egykori alapítójáról, Gerendai Károlyról ugyanis kiderült: üzleti kapcsolatban áll Mazen Al Ramahival, azzal a palesztin származású arab üzletemberrel, aki – a kormány tájékoztatása szerint – a magyar titkosszolgálatok látókörébe került.

Gerendai Károly és Mazen Al Ramahiv. Fotó: HírTV

Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón egy újságírói kérdésre válaszolva azt közölte, hogy a Mazen Al Ramahi már egy ideje a magyar titkosszolgálatok látóterébe került.

A hírek szerint Al Ramahi, aki szívügyének tekinti a palesztin kérdést, komoly befolyást gyakorolhatott arra, hogy a Sziget szervezői kitartanak a Kneecap fellépése mellett, annak ellenére, hogy a zenekar több alkalommal tett Izrael-ellenes, radikális kijelentéseket, és még a hazai balliberális értelmiség tiltakozását is kiváltották.

Mazen Al Ramahi szállodájában működik Gerendai egyik luxusétterme, kapcsolatuk tehát nemcsak személyes, hanem üzleti is. A jordán állampolgárságú üzletember nemcsak a Magyarországi Palesztinok Egyesületének elnöke, hanem ismert kormánykritikus is, aki 2021-ben a Magyar Hangnak adott interjúban nyíltan bírálta Magyarország külpolitikáját, amiért az Izrael pártjára állt a palesztin–izraeli konfliktusban.

A Mandiner és a HírTV értesüléseire reagálva Gerendai Károly cáfolta, hogy üzlettársak lennének. Elmondása szerint csupán bérleti szerződés köti össze őket.

Semmilyen közös vállalkozásunk nincs, csak bérlek egy éttermet az ő szállodájában. A Kneecap-ügyről is a sajtóból értesültem”

- nyilatkozta a Mandinernek.

Hozzátette, már hét éve nincs köze a Sziget operatív vezetéséhez, és nem vesz részt a fellépők kiválasztásában sem.

Ezt a fesztivál szervezői is megerősítették:

Gerendai Károly már nem tulajdonos, nincs tanácsadói vagy egyéb szerepe, a fellépőkkel kapcsolatos döntésekbe nincs beleszólása.”

A sajtó szerint azonban Al Ramahi háttere továbbra is kérdéseket vet fel. A férfi ugyanis korábban pénzváltással is foglalkozott, jelenleg több belvárosi szállodát is üzemeltet, családtagjai pedig a Palesztin Hatóságnak dolgoznak, ami tovább növelheti a titkosszolgálatok érdeklődését.