Globalista fórumon szónokolt Bajnai Gordon és a Tisza egyik vezető arca

A GLOBSEC nemzetközi biztonságpolitikai fórumon ugyanazon a napon tartott előadást Bajnai Gordon és Tarr Zoltán. A világ egyik legnagyobb atlantista agytrösztjeként számon tartott szervezet eseményén Bajnai, Magyarország korábbi miniszterelnöke,

az európai fegyverkezésről és Ukrajna támogatásának szükségességéről beszélt, míg Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a populizmus, a politikai retorika torzulása és a közösségi média szerepe témájában szólalt fel.

Tarr nem először vett részt a GLOBSEC rendezvényén: a cikk szerint 2017-ben egy olyan konferencián is előadó volt, ahol a szervezet képviseltette magát.

Bajnai Gordon, az Együtt-PM vezetõje, EP-listavezető beszél a szövetség eredményváróján Budapesten, 2014. május 25-én. (Fotó: MTI Fotó: Máthé Zoltán)

A Tényellenőr szerint a GLOBSEC vezetésében több olyan szereplő is pozíciót tölt be, akik korábban a magyar ellenzéki kampányokban is központi figurák voltak. Bajnai Gordon a szervezet igazgatósági tanácsának tagja, míg Korányi Dávid stratégiai tanácsadóként dolgozik.

Mindkettőjüket összefüggésbe hozták a 2022-es választási kampány külföldi finanszírozásával, amelyben a DatAdat nevű cég kulcsszerepet játszott.

A DatAdatot Bajnai Gordon körei működtették, és a 2022-es választás után Estratos Digital néven bukkant fel újra. Ez a vállalat később Tarr Zoltán Talpra Magyarok! nevű mozgalmának adatkezelőjeként szerepelt. A mozgalmat Tarr maga alapította, majd később felajánlotta, hogy legyen a Tisza Párt szervezeti alapja.

Korábban az Origó több alkalommal is részletesen foglalkozott a DatAdat körüli tulajdonosi és politikai hálózattal. Legutóbb lapunk arról is beszámolt, hogy most Magyar Péter kampányát fogja segíteni a DatAdat-os kör.