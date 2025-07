Gulyás Gergely keményen helyretette Karácsony Gergelyt

Gulyás Gergely határozott üzenetet küldött Karácsony Gergely főpolgármesternek, aki a hétvégi Budapest Pride felvonulás után videós üzenetben szólt a kormányhoz.

Gulyás Gergely: 3,7 millió magyar véleménye többet ér, mint néhány tízezer felvonulóé. Fotó: HELMUT FOHRINGER / APA

A főpolgármester bejegyzésében úgy fogalmazott:

Vajon mekkora tömeg kell még, hogy megértsék: a szabadságot és a szerelmet sem betiltani, sem megbüntetni nem lehet?”

A miniszter szerint azonban Karácsony továbbra is a hétvégi drag queen show hatása alatt van, és súlyos szövegértési, sőt matematikai problémákkal küzd.



Azt feltételezni sem merem, hogy a főpolgármesternek súlyos szövegértési problémái vannak. Ráadásul matematikaiak is”

- írta Gulyás Gergely a Facebookon.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte: a gyermekvédelmi népszavazáson 3,7 millió ember mondott véleményt, és ez a demokratikus akarat többet nyom a latban, mint néhány tízezer mégoly lelkes felvonuló demonstrációja.

Bejegyzéséhez Gulyás Gergely képeket is mellékelt, többek között azt a fotót is, amelyen a Pride egyik fellépője a színpadon a nemzeti színű kokárdát a földre dobja, majd a transzneműek zászlajába burkolózik. A miniszter ezzel is jelezte, hogy milyen jelenetek is zajlottak a hétvégi rendezvényen, amelyek után Karácsony Gergely a főváros nevében üzent a kormánynak.

Gulyás egyértelművé tette: a kormány álláspontja változatlan, a gyermekvédelem nem politikai ízlés kérdése, hanem a magyar emberek világosan kinyilvánított akaratán alapul.