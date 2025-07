Gyerekek kerültek kórházba – megrázó, mi történt az uszodában

Két kiskorú is megsérült a hétfői vihar során a Gyomaendrődi Liget Fürdő uszodájában – erősítette meg a fürdő ügyvezetője és a mentőszolgálat is. A vihar több helyen is pusztított Békés vármegyében, Gyomaendrőd különösen súlyosan érintett volt. A Liget Fürdő esetében egy fa rádőlt az épületre, és betörte az egyik ablakot. Az üvegszilánkok okoztak könnyebb sérüléseket a gyerekeknek, akiket azonnal kórházba szállítottak – írja a Beol.

Gyerekek sérültek meg a Gyomaendrődi Liget Fürdőben a vihar okozta károk miatt

A fürdőt jelenleg zárva tartják, mivel a termálkutat kiszolgáló áramellátás nem működik. A vezetőség ígérete szerint amint sikerül helyreállítani az energiát, újra megnyitják a fürdőt. A nyitás időpontjáról a szolgáltató tájékoztat majd mindenkit.