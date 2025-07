Vérfagyasztó mosollyal az arcán nézte végig tárgyalását a gyilkos, aki hatvan késszúrással végezte ki saját anyját

Csak mosolygott, amikor azonosították. Késsel végezte ki a saját édesanyját a gyilkos. A tárgyalásáról a Szon számolt be.

Több mint hatvan késszúrással végezte ki saját anyját a gyilkos nő

Fotó: Shutterstock

A nyíregyházi nő kerékpárral ment megölni az anyját két évvel ezelőtt. Úgy tűnik, nem bánta meg a tettét, legalábbis erre utal, hogy a tárgyaláson csak mosolygott a gyilkos, miközben a férje azonosította.

Végzetes útját több kamera is rögzítette, amelyeknek a felvételeit a férjének is megmutatták. A nő párja nem csak a feleségét, de a kerékpárt is felismerte.

Miközben a férj nyilatkozott a bírónak, a gyilkos feleség csak mosolygott. Szilvia legalább 60-szor szúrta meg az anyját, aki a saját vérébe fulladt bele, valamint annak több bordáját is eltörte. A nő tárgyalását szerdán tartották, a vádlottat videóhíváson keresztül kapcsolták a tárgyalóterembe.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kaboompics.com/Pexels)

