Alacsonyan repült a magyar autós, Kapu Tibornak képzelte magát

Brutális tempóval száguldozott egy autós Budapest III. kerületében, Békásmegyeren. A sofőr a 70 km/órás megengedett sebességhatárt majdnem háromszorosan is túllépte, ugyanis 187 km/h-val hajtott Szentendrei úton, amikor épp egy traffibox előtt haladt el. A gyorshajtás kérdésében nincs kegyelem, ugyanis számos halálos baleset történt az elmúlt időszakban emiatt, a mostani sofőr is súlyos pénzbüntetésre számíthat emiatt.

Gyorshajtás: brutális bírság és büntetőpont özön

Fotó: Paul Volkmer / Unsplash

Gyorshajtás miatt brutális pénzbüntetésre számíthat az ámokfutó sofőr

A rendőrök traffipaxszal mérték be a gyorshajtót, aki a féktelen száguldásával nemcsak a saját életét, hanem mások biztonságát is veszélybe sodorta júniusban, a III. kerületi Hadrianus utcánál. Nem ő volt az egyetlen, ugyanis egy másik jármű vezetője a Királyok útján 40-es sebességhatárnál 72 km/h-val haladt, őt is lefotózták, így mindketten közigazgatási bírságra számíthatnak. A gyorshajtás nem lesz olcsó, ilyen mértékű sebességtúllépés esetén 70 ezertől 468 ezer forintig terjedhet a büntetés összege.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a gyorshajtás a leggyakoribb oka a közúti baleseteknek. A rendőrök rendszeresen végeznek sebességellenőrzéseket, és továbbra is szigorúan fellépnek a felelőtlen autósokkal szemben – közölték a police.hu oldalán.