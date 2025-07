Háborúk vámszedői – Van, akinek megéri a vérontás

A minap egy tévéműsor vendége voltam, ahol felmerült a kérdés, hogy mégis kinek hoznak hasznot a háborúk, amik kitöltik napjainkat, ki jár jól a vérontással. Hiszen ha a harcoló feleken kívül a többi állam is szenved a gazdasági terhek miatt, akkor miért éri meg egyes kormányoknak mégis, mindent megtesznek, hogy tovább húzzák mészárlást?

A háborúk vámszedői

Különösen fontos ez a kérdés az orosz-ukrán háború viszonylatában, ahol egyértelműen ki mondták egyes nyugati vezetők: őket nem érdekli a szavazók akarata, ők azt akarják, hogy Kijev minél tovább harcolhasson. Már nem is a győzelem a lényeg, a lényeg az, hogy a konfliktus olyan sokáig tartson, ameddig csak lehet. Az utolsó ukránig ha kell, vagy legalábbis addig, amíg van kinek fegyvert adni.

Háborúk disznói

Kedden meghalt Ozzy Osbourne, akinek talán leghíresebb dala a War Pigs (Háborús Disznók) éppen ezekről a vámszedőkről szól. A disznókról, akik a halál mocskán híznak. talán egy égi jel, hogy éppen most hagyta el a világot a metállegenda, most, mikor a világ leginkább belesüppedt a vérontás mocsarába. Most, amikor egyre nyilvánvalóbb, sőt bevallott, hogy a háborúkat a pénzért vívják.

Nem, nem azért, hogy az egyik fél elvegyek a másik pénzét, hanem azért, hogy bizonyos körök jól meg tudjanak gazdagodni a fegyverkereskedelmen, a hiteleken, és azokon a hosszú lejáratú kölcsönökön, amik a háttérben köttetnek. Mert mi fizet jobban mint egy rakéta eladása? Hát a vros újjáépítése, amit a mi rakétánk rombolt le.

Az igazán jó kereskedő mindkét oldalt pénzeli. Az igazán jó kereskedő eladja a saját népét, ha jó hasznot remél érte. Mi értelme hát az európai polgrok érdekeit és életszínvonalát nézni, ha a háttérhatalomnak abból nincs gazdasági haszna? A háború nem a célja senkinek, sőt, még a győzelem sem, eszközei ellenben azoknak, aki mások vérén híznak.