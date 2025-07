Újabb részletek a tatabányai halálos mászóbalesetről

Szombat délután történt a borzalmas tragédia a tatabányai Turul-szobornál kiépített via ferratánál, ahol egy mászót ért szerencsétlenség. Most újabb részletek derültek ki a halálos mászóbalesettel kapcsolatban, az Országos Mentőszolgálat is megszólalt.

A tegnapi halálos mászóbaleset áldozatát az úgynevezett tatabányai via ferratánál, azaz hegyi mászóútvonalon érte szerencsétlenség annak ellenére, hogy mindenféle biztosító eszközök rendelkezésre állnak, ezért több kérdést is felvet az eset. A baleset áldozata a Turul-szobor mellett, a Kőhegy sétánynál található sziklafal oldalánál csúszott meg, és lezuhant a kötélpályáról. Bár mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, a mászó életét már nem sikerült megmenteni – tudatta a kemma.hu, ahol újabb információt közöltek a tragédiáról. A tatabányai Turul-szobornál történt tegnap a halálos mászóbaleset

Fotó: Forrás: MTI Halálos mászóbaleset: drámai részletek derültek ki Az Országos Mentőszolgálat válaszából újabb információk derültek ki a történtekről. A portálnak Sebő Katalin kommunikációs szervező elmondta, hogy a mászóbaleset áldozata egy 40 év körüli férfi volt, aki az újraélesztési kísérlet ellenére belehalt súlyos sérüléseibe, nem tudták megmenteni az életét. A hír sokakat megrázott, a Vasalt utak - via ferrata Magyarországon nonprofit szervezet a hivatalos Facebook-oldalán fejezte ki részvétét a történtek miatt egy bejegyzésben. Sajnos nem ez volt az első eset, hogy ezen az útvonalon veszélybe kerültek, erről az Origo előzménycikkében számolt be bővebben.

