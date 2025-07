„Ne rúgjanak belénk!”- Megszólalt a halálos motorbaleset áldozatának sógornője

A múlt szombaton Piricsén történt halálos motorbaleset nyomán fellángoltak az indulatok a közösségi médiában. A tragédiában életét vesztő encsencsi férfi sógornője most arra kéri a nyilvánosságot, hogy legyenek tekintettel a gyászoló család fájdalmára, és ne keltsenek további sebeket érzéketlen megjegyzésekkel - írja a Szon.hu.

A halálos motorbaleset helyszínén készült felvétel is mutatja az ütközés erejét

Fotó: Sipeki Péter

A baleset színhelye Piricsén, a Táncsics utcában volt, ahol egy motoros nagy erővel ütközött egy mezőgazdasági vontatóval. A 42 éves, háromgyermekes családapa a helyszínen életét vesztette. A motoros járműve teljesen megsemmisült, és a baleset olyan súlyos volt, hogy a traktor is kettészakadt. Az esetről több hírportál is beszámolt, sőt, megrázó képek is megjelentek a helyszínről.

Halálos motorbaleset után érkeztek a kegyetlen kommentek

A tragédia után több ezren kommentálták az esetről szóló cikkeket, sokan részvétüket fejezték ki, de sajnos nem mindenki volt együttérző. Számos hozzászólás érzéketlen, sőt kifejezetten kegyeletsértő volt. A motoros özvegyének testvére, Csuri Barbara a közösségi médiában tett közzé egy bejegyzést, amelyben arra kéri az embereket, hogy ne bántsák tovább a gyászoló családot.

„Az a sok „jóindulat”, amit egy háromgyerekes, pont ma 31 éves özvegynek látnia kell… mintha nem is emberek lennénk. Olyan hozzászólások születnek, mint például: ‘Nem sajnálom’, ‘Így járt’. Tényleg ez teszi könnyebbé valaki napját? Nekünk egyáltalán nem. Nekünk azzal a tudattal kell együtt élni, hogy már nincs köztünk. A lányait már nem láthatja felnőni.”

Barbara elmondta, hogy a balesetben elhunyt férfi gyakorlott motoros volt, aki évek óta Ausztriában dolgozott, és hetente hazajárt a családjához. Több millió kilométer volt már a háta mögött.

A traktor vezetője szerint a jármű állt, és amikor meglátta a közeledő motorost, fékezni kezdett, de az ütközés így sem volt elkerülhető. A család ugyanakkor úgy véli, egy álló járművet egy tapasztalt sofőr el tudott volna kerülni. Természetesen a rendőrségi vizsgálat fogja megállapítani a pontos körülményeket.