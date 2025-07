Újabb halálos vonatgázolás miatt állt le teljesen a forgalom – helyszíni felvételek

Halálos vonatgázolás történt Jánoshalmánál, jelenleg is tart a helyszínelés az ügyben, ezért a balesetben érintett vonat utasait pótlóbusszal közlekedhetnek tovább a helyszínről – írja a baon.hu.

Halálos vonatgázolás történt Jánoshalma külterületén

Fotó: Pozsgai Ákos / BAON

Halálos vonatgázolás: úgy tűnik, szándékos volt

Vonatgázolás történt Jánoshalma határában csütörtök reggel. A Jánoshalmáról 5:20-kor Bajára induló járat gázolt el egy síneken fekvő embert, akiről egyelőre nem tudni, hogyan került oda, de vizsgálják az esetet, és azt, hogy az áldozat szándékosan vetett-e véget az életének.

Jelenleg az érintett szakaszon pótlóbusszal utazhatnak tovább a Kiskun InterRégió utasai, akiknek a reggeli órákban hosszabb útvonalon, Kiskunmajsa és Mélykút között kellett közlekedni. Az utasok átszállását a kiskunhalasi hivatásos és a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók segítik.

A halálos vonatbaleset helyszínére több mentőegységet is riasztottak, de már nem tudták megmenteni az elgázolt férfi életét. A rendőrség bűnügyi technikusai jelenleg is helyszínelnek, vizsgálják a tragédia körülményeit. A BAON oldalán egy videót, valamit egy fotógalériát is megtekinthet a megrázó baleset helyszínéről.

Sajnos nem ritka eset, hogy embert gázol a vonat, mely általában halállal végződik. Legutóbb július 7-én, hétfőn éjszaka történt vonatgázolás Budapesten.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!